Pulizie, con una salsa rendi splendente tutta casa: questo ingrediente ce l’hai in frigo ma non lo usi mai

Per pulire a fondo la tua casa, punta su questo solo ingrediente. Lo hai in frigo ma non ci hai mai pensato.

Per vivere bene, sia dal punto di vista psicologico che fisico, devi avere una casa ben pulita e ordinata, che deve rappresentare il tuo modo di essere e di pensare. Diciamo che dovrebbe essere vista come il tuo nido e come un luogo dove sentirti al sicuro dove rientri alla sera dopo una giornata intensa di lavoro o di studio.

Quando ci rientri tiri un bel sospiro di sollievo e ti rilassi. Qui puoi preparare qualche cosa di buono e leggere un buon libro, ma anche effettuare le pulizie, che spesso sono molto sfiancanti e diventano più complicate se ci vivi con figli piccoli. Tuttavia non farti prendere dallo sconforto, che è sempre un cattivissimo consigliere.

Piuttosto beviti un bicchiere d’acqua, rilassati e organizzati con altri membri della famiglia o inquilini per suddividere i compiti, non riversando solo nel weekend tutte le faccende, altrimenti non vi rilasserete e vi ritroverete di lunedì più stanchi che mai. Inoltre sappi che non devi spendere tutto il tuo stipendio per prodotti mirati.

Insomma, quel che ti consigliamo è di puntare ai classici rimedi della nonna, che hanno sempre il loro insindacabile perché e che sono anche presenti relative rubriche sul Web e su testate cartacee. Certo alcuni ingredienti che hai a disposizione in cucina sono utilizzabili per la pulizia. Basti pensare ad aceto, bicarbonato e limone.

Pulizie domestiche, necessarie per il tuo benessere

In particolare di quest’ultimo agrume si frutta il suo succo, che dona anche un profumo meraviglioso. Altre volte li usi tutti insieme per eliminare sporco e grasso in un sol battito di ciglia. Il sale poi può diventare un deumidificatore naturale. Tuttavia c’è anche altro che potresti utilizzare senza problemi per le tue detestate faccende domestiche.

Solitamente lo hai in frigo. O meglio, quando lo comperi al supermercato non lo trovi in codesto reparto ma sulle scansie e, una volta aperto, lo poni in questo elettrodomestico. Lo amano i tuoi figli ma tu, quando te lo richiedono, inizi a storcere il naso. Si tratta di una salsa, che può essere comperata in comode bustine mono dose e che servi solitamente con le patatine fritte. Avete capito di che cosa si tratta?

Un valido alleato in una salsa

Sì, si tratta del ketchup. L’aceto presente in lui, come pure l’acidità del pomodoro, lo rendono speciale per sgrassare le superfici metalliche, Dunque lo puoi spalmare sulle superfici e lasciarlo agire, spazzalo via con un vecchio spazzolino e risciacqua con un panno, Tutto tornerà come nuovo. Inoltre è un ottimo rimedio per il cloro.

Basta mescolarlo con acqua e versarlo sulle tue chiome, da lavare poi seguendo classici lavaggi abituali. Noterai che dopo qualche tuffo in piscina i tuoi capelli non avranno una minima traccia di cloro, che potrà anche oltrepassare le cuffie, che sono obbligatorie in questi luoghi ed essenziali per la nostra salute.