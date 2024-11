Conad, se passi di qui non dimenticare questi prodotti premiati: sono un must da avere ad ogni spesa

Finalmente hanno pubblicato la lista dei prodotti top in assoluto. Con meno di 5 euro li porti a casa e l’organismo ringrazia.

Mancano poche settimane a Natale e c’è già chi inizia a mobilitarsi per organizzare grosse spese e riempire credenza e frigo con tutti i prodotti tipici della tradizione.

Da nord a sud, possono cambiare gli usi ma ci sono alcuni momenti di tale festività che richiedono attenzioni specifiche: dolci e altre pietanze che arricchiscono le tavole degli italiani.

Ci sono alcune tradizioni speciali, come ad esempio in Campania, in cui la notte del 23 dicembre e quella del 30, vengono dedicate totalmente alle pescherie. Queste, restano aperte tutte la notte per dare la possibilità ai cittadini di acquistare prodotti freschi da cucinare per il giorno successivo.

Queste tradizioni, ormai secolari, sono molto apprezzate sia dai turisti italiani che da quelli stranieri che ogni anno scelgono il capoluogo partenopeo come meta perfetta per trascorrere le festività.

Conad, gli sconti sono già attivi

Ovviamente, va detto che anche i grandi supermercati si organizzano al meglio per fornire i prodotti giusti ad un prezzo moderato. Tra questi sarebbe il caso di menzionare Conad che è presente su tutto il territorio nazionale e che, già da diversi giorni, offre alcuni prodotti della tradizione natalizia a prezzi davvero scontati.

Per i possessori della Conad card, c’è anche la possibilità di avere offerte riservate e sconti del tutto inattesi. Ancor prima di recarsi in un supermercato Conad sarebbe lecito dare un’occhiata al volantino. Poi annotare su un foglio (alla vecchia maniera) tutto quello che occorre e poi recarsi in quello più vicino. Solo in questo modo si evitano le spese pazze e di acquistare prodotti che forse scadranno nei mobili avendo dimenticato l’acquisto pregresso.

Prodotti premiati Conad: ecco la lista ufficiale

Adesso però finalmente, al di là dei colori e della bellezza dei prodotti natalizi, è stata pubblicata da altroconsumo.it la lista dei prodotti Top che sono messi in commercio da Conad. Ecco quali sono quelli imperdibili. Quelli che non possono e non devono mai mancare sulla nostra lista anche se abbiamo raggiunto già la soglia massima da voler spendere.

Partiamo subito con i fiocchi d’avena biologici VERSO NATURA (marchio Conad) con un punteggio di 92. Tra le bevande, invece, si piazza alla grande l’acqua Conad frizzante con un punteggio di 65. Per quanto riguarda i prodotti per la casa, con un punteggio pari a 82, si classificano i sacchetti VERSO NATURA (marchio Conad) per rifiuti umidi. Conclude questa lista, un prodotto che rientra nella categoria miglior acquisto: Conad Baby salviettine detergenti idratanti (punteggio 67) .