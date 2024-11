Guadagna con lo smartphone, stipendio assicurato se ti iscrivi in questi siti: incassi anche senza esperienza

Siete sempre con il cellulare in mano? Allora forse è il momento di farlo diventare un lavoro e guadagnare qualcosa.

Non vi si consiglia di diventare degli influencer, anche perché in questi tempi pare che questa carriera sia in declino.

Tuttavia, se siete degli appassionati di telefonia, amate scattare foto e pensate di essere diventati bravi nel tempo, potreste cominciare a pensare di avere un’entrata integrativa.

In tempi di crisi economica riuscire ad avere un secondo lavoro è davvero importante per aumentare il budget mensile.

Qualora foste bravissimi, questo secondo lavoro potrebbe diventare il vostro lavoro principale e far diventare una passione una professione è davvero un sogno per pochi. Quindi armatevi di coraggio per essere voi coloro che creano la propria fortuna.

Più soldi con il cellulare

Senza pensare per il momento a qualcosa di complesso che richieda ore di preparazione, video parlati lunghi e le capacità di storytelling dei più grandi influencer mondiali. Anche una persona comune con una passione può avere un guadagno dal suo talento.

Come farlo? Non è assolutamente difficile, dovete seguire questi consigli, cercare questi siti e cominciare a guadagnare. In maniera semplice e sicura.

Siete dei bravi fotografi? Catturate attimi indimenticabili con lo smartphone?

Per avere più soldi dovete trovare siti di foto stock. Questi concedono in licenza le vostre foto ad aziende, agenzie e chiunque necessiti di immagini di alta qualità per uso commerciale. In cambio vi offrono una percentuale dei guadagni. Potete vendere le foto ad Alamy che dispone di una delle collezioni di foto stock più ampie del web. Alamy mette a disposizione degli utenti anche un’app iOS chiamata Stockimo, dove potete vendere foto dal tuo telefono. I collaboratori vengono pagati mensilmente e in base a diversi modelli di commissione (pagina in inglese). I fotografi ricevono tra il 17% e il 50% delle vendite, a seconda della popolarità dell’immagine e del tipo di licenza. Non sono previsti contratti a lungo termine.

Un’altra piattaforma famosa è iStock. Le foto caricate qui possono essere non esclusive, il che significa che potete vendere la vostra fotografia anche presso altre agenzie e piattaforme. Le commissioni variano tra il 15% e il 45% in base agli accordi stipulati con i fotografi. Per vendere le tue foto su iStock devi candidarti con un set di immagini campione. Cercate di capire il vostro trend e la vostra peculiarità nello scatto e godetevi i frutti della vendita delle vostre fotografie.