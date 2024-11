Spesa, in questa fascia oraria spendi il doppio: l’inflazione non c’entra nulla | Ti conviene cambiare abitudine

Ci sono dei momenti della giornata in cui è scientificamente provato che è meglio stare lontani dal supermercato.

Uno studio della Cornell University ha dimostrato quale sia il momento peggiore per fare la spesa.

Probabilmente nel vostro cuore lo sapete già, ma è giusto ribadire un concetto che vi può essere da linea guida per salvare il portafoglio.

Il supermercato è un luogo studiato da professionisti per esporre la merce nel migliore dei modi possibili, per fare in modo che sicuramente facciate la vostra spesa, ma girovagando possiate anche far cadere nel carello qualcosa che nemmeno immaginavate.

E’ tutto marketing ovviamente, ci sono offerte da spingere e quindi è ovvio che qualcuno cerchi di pilotare le vostre decisioni.

Il momento peggiore per fare la spesa

Fare la spesa con una lista potrebbe essere di aiuto, sarete più concentrati su quello che vi serve realmente e quindi difficilmente potrete sviare da quanto vi siete prefissati di acquistare.

Tuttavia la scienza non mente, c’è un momento specifico della giornata in cui fare la spesa non è assolutamente consigliabile, perché rischiereste di spendere il doppio per niente.

Mai fare la spesa nel momento peggiore in assoluto

Mai fare la spesa quando si ha fame, perché rende più inclini a scegliere proprio quegli alimenti che possono mandare a monte la dieta. Il cliente affamato è molto più propenso ad acquistare cibi con un maggior apporto calorico. Mentre una persona che prima di gettarsi nell’impresa si è fatto uno snack, è solito acquistare una percentuale più elevata di prodotti salutari nel carrello. La fame non è una buona consigliera quando si è al supermercato. Il cervello è in tilt, ha bisogno immediatamente di zucchero e quindi di acquisteranno più junk food di quello che in realtà avete bisogno.

“Siamo dominati da una motivazione differente nel momento in cui non mangiamo” spiega l’autore dello studio il dr. Brian Wansink e autore di Slim by Design. “Vogliamo aumentare i nostri livelli di zucchero nel sangue il più rapidamente possibile. “Dobbiamo armarci per affrontare ogni impresa. In questo caso mangiando una mela o una barretta di muesli prima di fare la spesa, suggerisce Wansink. Inoltre una volta iniziato il vostro shopping affrontatelo in maniera mirata. “Iniziate acquistando i prodotti più voluminosi come le verdure e i prodotti surgelati” consiglia “in questo modo il carrello si riempie prima e sarete meno propensi ad acquistare cibo spazzatura per riempire gli spazi vuoti”.