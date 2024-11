Shopping, Black Friday alle porte: sconti folli su questi siti | Prendi nota e riempi il carrello a metà prezzo

Il venerdì più atteso dell’anno è quasi giunto ma qui gli sconti son già partiti. Non essere impreparato: collegati e clicca sui prodotti.

Novembre, ormai da diversi anni, è visto come il mese dello shopping. Ebbene sì, se gennaio e luglio sono i mesi dei saldi, il penultimo periodo dell’anno è inteso come quello degli sconti pazzi.

Infatti, come ben sappiamo, fra pochi giorni ci sarà il tanto atteso Black Friday. Questa usanza che viene da molto lontano, mette in condizione diversi negozi e centri commerciali di fornire prodotti a sconti eccezionali solo ed esclusivamente per un periodo di tempo prestabilito.

Alcune attività commerciali, però, per non trovarsi impreparate, hanno già iniziato a promuovere sconti non solo riguardo al settore dell’abbigliamento ma anche a quello del campo tecnologico.

In questo periodo, potersi affrettare per fare dei regali per Natale, è sicuramente la scelta migliore. Infatti, approfittando di sconti pazzi e soprattutto di offerte last minute, si possono accontentare anche i parenti più esigenti.

Black Friday: attenzione ai falsi sconti

A volte, però, questo momento dell’anno è anche un’occasione per farsi un’auto-regalo. Quante volte, durante l’anno ci ritroviamo a fare tanti sacrifici e poi ci dimentichiamo proprio di noi stessi. Questo è il momento per cambiare smartphone, scegliere un nuovo tablet o approfittare di qualche sconto e prenotare un viaggio da poter fare con il proprio partner in primavera.

Purtroppo, in molti ancora oggi confondono gli sconti semplici con il Black Friday ed è per questo che ci sentiamo in dovere di spiegare che prima di recarsi in un’attività commerciale e partire spediti con un acquisto, sarebbe opportuno leggere attentamente sul volantino delle offerte cosa rientra nel Black Friday e se il tutto sia limitato alle scorte presenti in magazzino.

Black Friday alle porte, solo qui trovi super prodotti scontati

Ecco quindi una lista ufficiale dei siti che promuovono il Black Friday e che già stanno scaldando i motori per dare la possibilità ai potenziali clienti di stilare un elenco di regali e prodotti da acquistare in breve tempo. Se avete conservato un gruzzoletto di soldi, questo è il momento migliore per affrettarvi ed evitare che il 23 dicembre siate con il fiato corto e poche risorse economiche per fronteggiare le ultime risorse e i regali, anche all’amico inatteso.

Stando a quanto riportato da money.it, i siti maggiormente attivi circa le offerte col Black Friday sono: Amazon, Apple, MediaWorld, Unieuro, Euronics, Trony, ePrice, eBay, GameStop.