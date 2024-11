Frigorifero, questo punto non lo pulisci mai ma è un ricettacolo di germi | Con la giusta strategia ci metti 30 secondi

L’igiene domestica è fondamentale per vivere in salute. Ci sono luoghi dove possono annidarsi batteri molto pericolosi per la vostra salute.

Pulire casa è una forma di rispetto per voi stessi e per la vostra salute. L’igiene dopo la pandemia è diventata fondamentale per le vite di tutti.

In quel preciso periodo avete scoperto che alcune abitudini consolidate negli anni sono sempre state errate. Le vostre mani vanno lavate spesso, le scarpe che usate all’esterno devono essere lasciate fuori e tutti i prodotti che comprate al supermercato andrebbero puliti prima di essere riposti in frigo.

Virus e batteri riescono a vivere sulle superfici molto a lungo e il rischio è che possiate contrarre malattie.

Ovviamente non è necessario iniziare a sviluppare un’ipocondria, perché delle basilari norme igieniche e il vostro sistema immunitario sono gli scudi fondamentali per proteggervi da tutto. Questo non dovete mai scordarlo.

Pulizie accurate

Uno degli elettrodomestici che spesso non è pulito nella maniera più consona è sicuramente il frigorifero. Tutti tendenzialmente puliscono le parti a vista e sicuramente va bene. Tuttavia il frigo può accumulare un carica batterica importante e ogni tanto necessita di un livello accurato di igienizzazione.

Non occorrono molti detersivi, anche solo un panno di microfibra, bagnato in acqua, aceto bianco e bicarbonato permette di pulire in maniera adeguato il vostro frigo.

Come avere un frigo super pulito

Non dovete dimenticare che alla base del frigo c’è il foro di drenaggio per l’acqua di condensa. Per pulire il foro di drenaggio del frigorifero, iniziate rimuovendo delicatamente eventuali residui visibili con un cotton fioc. Successivamente, con una soluzione di acqua tiepida e bicarbonato di sodio sciacquare il foro con una siringa o un piccolo imbuto. Infine, assicurarsi che l’acqua scorra liberamente nella vaschetta di scarico, rimuovendo eventuali ostruzioni o accumuli di sporco. Ricordate che le guarnizioni di gomma che sigillano la porta del frigorifero sono vere e proprie trappole per residui di cibo e sporcizia. Questi depositi, se non rimossi, possono compromettere la chiusura ermetica del frigorifero, aumentando i consumi energetici e riducendo l’efficienza della refrigerazione.

Anche gli angoli e le piccole fessure dei ripiani possono trattenere residui di cibo difficili da rimuovere durante una pulizia standard. Questi punti richiedono un’attenzione particolare per evitare la formazione di muffe o cattivi odori. Utilizzate spazzolini o cotton fioc imbevuti di detergente per pulire queste aree difficili. Ricordatevi di risciacquare bene e asciugare per rimuovere qualsiasi residuo di detergente.