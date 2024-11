Mastercard, comunicazione urgente ai correntisti: la carta di credito va buttata nel cestino | Da questa data non vale più

La svolta epocale è finalmente realtà. Adesso per effettuare acquisti ti servirà solo questo codice, puoi salutare la tua carta per sempre.

In questo periodo dell’anno, sono davvero tanti gli italiani che si apprestano ad approfittare degli sconti del Black Friday e di quelli successivi per effettuare i regali di Natale in anticipo.

In modo particolare, che si tratti di acquisti online o di regali in negozi fisici, si preferisce quasi sempre pagare con la carta di credito.

Ciò, anche per le nuove norme antiriciclaggio, si rivela essere estremamente utile e prolifico affinché non ci siano i soliti furbetti e i perfidi evasori. In ogni caso, però, bisogna sempre prestare attenzione a quando si utilizza la propria carta di credito e dove vengono inseriti tali dati.

Dinanzi ad un pagamento in modalità contactless, ciò si rivela estremamente utile, semplice e veloce. Quando ci si ritrova dinanzi a pagamenti di lieve entità, non è richiesto nemmeno il codice Pin mentre, per altre operazioni più corpose, esso deve essere digitato anche per una forma di protezione maggiore.

Come evitare le truffe con la carta di credito

Sarebbe buon uso e costume quello di evitare di lasciare i dati salvati a destra e a manca affinché hacker di turno o truffatori spietati possano entrare in possesso di dati tali da rendere irreversibile la situazione.

Ciò deve essere comunque sensibilizzato anche per le persone non così avvezze al mondo tecnologico. Non parliamo solo di anziani ma anche di coloro che hanno difficoltà e fanno fatica con i dispositivi elettronici degli ultimi anni. Ritornare al vecchio sistema di appuntare tutto su un foglio di carta, su un’agenda personale, si rivela essere ancora una volta il sistema più sicuro ed efficace.

Carta di credito Mastercard, cambia tutto: ora si userà solo così

In ogni caso, ormai si sente quasi il bisogno di utilizzare sempre di più la carta di credito per comodità e anche per non avere ingenti somme di denaro in tasca, nel portafogli o in borsa. Purtroppo, anche i borseggiatori presenti spesso sui mezzi di trasporto, possono recare danni non indifferenti quando si ritrovano a pescare nelle borse dove ci sono parecchi contanti. Quando qualcuno viene in possesso di una carta di credito che non dovrebbe, la prima cosa da fare è quella di denunciare il furto presso le autorità sul territorio. In questo modo, tutelando sé stessi, si può attraverso una procedura riavere la carta, bloccare quella rubata e avere quanto in essere già conservato su di essa.

Ora però sembra che stia per arrivare a una svolta epocale che cambierà il modo di intendere la carta di credito. Scopiamo sopra dettagli di cosa si tratta. Stando a quanto riportato da sostariffe.it, nei prossimi anni non dovremo più inserire le 16 cifre ma due saranno le novità: un “token usa&getta” generato automaticamente e il riconoscimento biometrico attraverso l’impronta del proprio pollice.