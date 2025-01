Garfagnana in lutto: scomparso Lino Tognocchi | Le condoglianze di Saisi sindaco di Gallicano

Garfagnana in lutto: è scomparso Lino Tognocchi - Foto Pagina Facebook U.S. Gallicano A.S.D. - Lagazzettadelserchio.it

È scomparso improvvisamente Lino Tognocchi. Tutta la Garfagnana è in lutto: le parole di cordoglio di David Saisi, sindaco di Gallicano.

La notizia della morte improvvisa di Lino Tognocchi ha lasciato un senso di vuoto e di smarrimento in tutta la Garfagnana.

Tognocchi era conosciuto e apprezzato sia per i suoi trascorsi da calciatore, sia perché era stato uno stimato professore.

La notizia, come già accennato, ha scosso tutto il territorio della Garfagnana a causa del suo arrivo improvviso.

Subito ha fatto, ovviamente, il giro del web e sono tanti coloro che hanno voluto rivolgere parole di cordoglio, compreso il sindaco di Gallicano, David Saisi.

Addio a Lino Tognocchi, professore e calciatore

Tognocchi è morto all’improvviso, mentre era in vacanza in Thailandia. Lo ha stroncato un infarto all’età di 69 anni. Era molto conosciuto in Garfagnana per i suoi trascorsi sia da calciatore che da allenatore ed anche per la sua professione svolta: è stato, infatti, uno stimato professore. Ben due società sportive hanno voluto esternare messaggi di cordoglio.

La U.S. Gallicano A.S.D. ha voluto esternare il proprio dolore per colui che non è stato solo un calciatore ed un allenatore, ma un fratello, un padre, la colonna della società sin dalla sua giovane età. Il messaggio si conclude con l’accenno alla partita della prossima domenica che vede sfidarsi sul campo la squadra di Gallicano con la U.S. Fornaci. Anche quest’ultima ha voluto ricordare un pilastro della società che ha lasciato tutti senza parole. Il Sindaco di Gallicano, poi, ha voluto ricordarlo con parole commosse.

David Saisi: “Un dolore salutarti così”

La notizia di questa tragedia improvvisa ha lasciato tutti senza fiato in Garfagnana. In particolar modo, sono gli abitanti di Gallicano, che lo hanno conosciuto a fondo, ad essere stati travolti da un’ondata di tragedia e di dolore. Anche il Sindaco, David Saisi, ha voluto ricordare uno dei personaggi più iconici del territorio garfagnino con parole addolorate, commosse. Saisi ha sottolineato che è quasi irreale dover salutare un amico in questo modo.

Ha continuato sostenendo che era impossibile, per chi lo incontrasse sul proprio cammino di vita, non volergli bene. Il vuoto che lascerà in ogni cittadino sarà incolmabile ed i ricordi resteranno nei cuori di tutti, nelle menti di ciascuno e, soprattutto, nelle parole che formavano i discorsi che venivano intrapresi. Il messaggio, si chiude con le condoglianze ad Andrea ed a tutta la famiglia Tognocchi.