Maltempo Garfagnana: piazza chiusa e alberi da abbattere dopo il forte vento

Il maltempo ha causato danni forte per il vento in Garfagnana - Pexels - LaGazzettadelSerchio.it

Piazza chiusa in Garfagnana a causa del forte vento che ha causato danni enormi. Ci sono degli alberi da abbattere assolutamente.

Il maltempo, nell’ultimo periodo, ormai è risaputo, nel nostro paese è causa di danni ingenti da Nord a Sud, senza alcuna distinzione.

In questo quadro, neanche la nostra Regione, la Toscana, ed in particolar modo il territorio garfagnino ne è esente.

Ebbene sì, perché dovete sapere che, proprio in Garfagnana, il maltempo ha fatto più danni che in altre parti del territorio regionale e nazionale.

Pensate che è stata anche chiusa una piazza per motivi di sicurezza e seguiranno, per renderla nuovamente fruibile a tutti, lavori di abbattimento alberi e riqualificazione.

Alberi da abbattere e piazza da riqualificare

Il maltempo e, soprattutto, i forti venti di grecale che si sono abbattuti su queste zone, hanno portato in dote seri danni dovunque. C’é, però, un posto in cui le conseguenze spiacevoli sono state maggiore e, soprattutto, si è rischiato che potessero essere coinvolte delle abitazioni e, finanche, la scuola materna che affacciano sulla piazza in questione.

La caduta rovinosa di porzioni di alberi all’interno della piazza ha fatto sì che gli arredi urbani fossero divelti, rendendo visibili numerosissimi danni. Pertanto, l’amministrazione comunale, con un provvedimento urgentissimo ha disposto la chiusura della piazza ed ora ci saranno alcuni interventi che prevedono l’abbattimento degli alberi e la riqualificazione e la messa in sicurezza della piazza.

Barga: al via i lavori per mettere in sicurezza Piazza Pascoli

Piazza Pascoli è chiusa al pubblico per motivi di sicurezza dallo scorso 22 novembre. Nella notte, infatti, accadde l’irreparabile. I forti venti che imperversavano nella zona spezzarono a metà i rami di un cedro che caddero rovinosamente in terra, devastando anche buona parte della piazza. Per fortuna, come già accennato, non furono intaccate le vicine abitazione né la scuola materna. Tuttavia, il Comune di Barga subito intervenne, chiudendo la piazza alla pubblica fruizione per motivi di sicurezza.

Inoltre, ha incaricato un agronomo di verificare lo stato delle piante che insistono sulla Piazza. È venuta fuori la presenza di carie in risalita e l’attacco di funghi. Pertanto, è stato disposto l’abbattimento dei cedri del Libano compromessi per rafforzare la sicurezza dei cittadini. Ovviamente, questo processo è stato preceduto da una richiesta alla Soprintendenza a Lucca. Inoltre, sempre a quest’ultima è stato presentato anche l’intero piano di riqualificazione e messa in sicurezza di Piazza Pascoli, comprese le future nuove piantumazioni.