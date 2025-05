“Egregio signore, ci deve pagare l’IMU dei suoi defunti” | Tutto vero: raccomandata killer spedita da tutti i comuni italiani

La normativa stabilisce che devi pagare l’Imu per i tuoi defunti. Non ci sono alternative, neppure se la casa non è tua.

Perdere un proprio caro e in modo particolare il proprio coniuge è una delle cose più brutte che possono capitare nella vita.

Significa dire per sempre addio a una persona amata, con la quale si è scelto di costruire un futuro e condividere la propria vita e non vederla mai più.

La legge poi non aiuta a rendere più semplici le cose. Le nuove normative oltretutto stabiliscono che anche se una persona è defunta, bisogna comunque pagare l’IMU per questa.

L’articolo 540 è chiaro a riguardo. Non mostra alternative. Bisogna quindi pagare l’IMU anche per il proprio coniuge.

Un duro colpo da incassare

L’articolo 540 stabilisce diritti e doveri dei coniugi che hanno perso il proprio partner. Prevede per loro il diritto di vivere nell’abitazione del coniuge, ma anche l’obbligo di pagare l’IMU.

La cosa è diversa se l’abitazione del coniuge era anche la proprietà di qualcun altro. In questo caso è questa terza persona a pagare, insieme al partner del defunto e ai propri eredi.

Una normativa molto chiara sull’argomento

La legge è molto chiara in fatto di eredità. Stabilisce che il coniuge della persona defunta, ha il diritto a vivere nella casa di proprietà della persona defunta, anche qualora questa non dovesse essere sua. Tuttavia è tenuto a pagare l’IMU della casa.

Se il coniuge venuto a mancare avesse dei figli, anche loro come il coniuge rimasto devono pagare l’IMU. La tassa viene infatti spartita per legge tra loro. Il coniuge però anche se non è proprietario dell’abitazione e non è in comunione dei beni, può comunque stare nell’abitazione e renderla la sua casa.