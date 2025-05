L’affitto ve lo pago io, in nome della Repubblica Italiana | UFFICIALE: Meloni ha firmato, basta fare richiesta con lo SPID

Cosa vuol dire che l’affitto ve lo paga lo Stato, inserendo solamente lo SPID? Facciamo chiarezza.

Non è facile oggi giorno acquistare una casa di proprietà, attivando un mutuo in banca e neanche trovare una casa in affitto, in quanto, molti proprietari, impongono dei vincoli abbastanza stringenti che non tutti possono soddisfare.

Anche la questione in merito alla precarietà lavorativa sta mettendo a dura prova l’autonomia dei cittadini, i quali non sempre riescono ad andare avanti, per questo molti testimoniano di essere tornati a casa dei genitori, perché in difficoltà a pagare tutto con la loro unica entrata.

Per questo motivo, la notizia che lo Stato pagherebbe addirittura l’affitto a determinati cittadini, dopo aver fatto richiesta mediante SPID, ha interessato la rete. Di cosa stiamo parlando nel dettaglio?

Le agevolazioni per chi cerca casa in affitto

Nella Legge di Bilancio attuale, sono ancora presenti delle agevolazioni in merito all’acquisto della prima casa, con detrazioni che vengono applicate, se si soddisfano i requisiti richiesti, per esempio con il Bonus Ristrutturazione e così via. In merito all’affitto, oltre alla possibilità di detrarre il canone nella dichiarazione dei redditi, ci sono anche delle agevolazioni previste per chi ha un redditto basso e dispone di determinate caratteristiche idonee al benefit previsto.

Tra queste, c’è anche la possibilità di farsi assegnare una casa popolare, a canone avvantaggiato, grazie al quale un cittadino, potrà avere un’abitazione dove vivere, pagando una cifra minore per quanto riguarda l’affitto e le spese condominiali, appoggiandosi al fondo sociale. Bisogna partecipare al bando di concorso pubblico immesso dal proprio comune e sperare di entrare in graduatoria ed essere selezionati.

L’affitto pagato dallo Stato

Tra le varie agevolazioni da tenere in considerazione in merito al pagamento dell’affitto, c’è anche quella notizia pubblicata qualche giorno fa, in cui sembrerebbe addirittura che sia lo Stato stesso a pagarvi il canone, facendo domanda mediante accesso con lo SPID, ma sarà veramente così? Ebbene, non è del tutto corretto, in quanto stiamo parlando delle case a canone equo che sono state assegnate a 7 famiglie a Piazza Armerina, dove il sindaco, Nino Cammarata gli ha consegnato personalmente le chiavi delle proprie abitazioni, inserite nel progetto per cui era stato aperto un pubblico avviso, come riportano da vivienna.it.

Il sindaco ha fatto sapere dell’intento di riqualificare un’intera area, adibendola proprio a questo genere di agevolazione, facendo rientrare coloro che non hanno i requisiti per potersi vedere assegnare una casa popolare ma che comunque presentano un reddito che gli rende difficoltoso cercare una casa a prezzo pieno. Con il canone equo infatti si intendono quegli affitti agevolati a prezzi ridotti, per i quali il canone non può superare una certa cifra, decisa dagli organi competenti.