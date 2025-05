Prendeteli ed usateli per andare in vacanza | Nuovo bonus indipendentemente se lavori: 950€ direttamente sul tuo iban

Una nuova agevolazione arriva dallo Stato, fino a 950 euro per i cittadini. Ecco come richiederli in modo semplice

Manca sempre meno all’arrivo dell’estate e sono davvero tantissimi che aspettano questo momento con grande ansia.

C’è chi finalmente potrà andare in ferie e concedersi una pausa dallo stress lavorativo e chi invece potrà semplicemente godersi una giornata di mare dopo un lungo inverno.

Quest’anno però la stagione estiva porta con sè molte novità per i cittadini di cui una è davvero un’opportunità da non perdersi.

Parliamo di un nuovo Bonus erogato dal Governo che permette di ottenere fino a 950 euro anche senza aver un’occupazione. Scopriamo maggiori dettagli nei prossimi paragrafi.

Bonus, ecco in cosa consiste e a chi si rivolge

Sono diverse le agevolazioni erogate in questi anni dallo Stato per venire incontro alle esigenze dei cittadini e soprattutto per supportare coloro che si trovano in difficoltà economica. Un ultimo incentivo in particolare, prevede l’erogazione di una somma per chi ha acquistato casa nel 2024. Oggi, comprare casa oltre ad essere un traguardo importante comporta delle spese abbastanza elevate. Non solo quelle che servono per pagare l’immobile che si compra, ma si aggiungono anche degli oneri che non sempre si preventivano da subito.

Solitamente quando ci si mette alla ricerca della casa infatti, il primo aspetto che viene considerato è solo il costo della stessa essendo anche il più pesante da sostenere, senza tenere conto di tutti gli altri costi che si aggiungono per il notaio e per l’agenzia che si è occupata dell’intermediazione immobiliare. Proprio perché parliamo di importi abbastanza elevati, per chi li sostiene sono previste delle agevolazioni fiscali che ogni anno possono arrivare fino a 950 euro da portare in detrazione sull’Irpef da versare.

Bonus fino a 950 euro, come richiederlo

Chi ha comprato casa nel 2024 da destinare ad abitazione principale, sostenendo il costo del notaio, dell’agenzia immobiliare e accendendo un mutuo ipotecario, può usufruire di un bonus che arriva fino a 950 euro. Come si può richiedere questa cifra? Facendo un’esempio, se si sia pagato il notaio e gli interessi passivi del mutuo per una spesa pari o superiori a 4.000 euro, i 190 euro che spettano per la detrazione agenzia immobiliare si sommano ai 760 euro riconosciuti per la detrazione per la spesa del notaio e degli interessi passivi del mutuo.

Come ottenere questo bonus? Come riporta money.it, la detrazione di imposta è prevista in sede di dichiarazione dei redditi indicando nel Quadro E le spese sostenute (e avvalorate dalla documentazione che le certifichi e dai pagamenti tracciabili con cui sono state versate) e si ottiene uno sconto di imposta (o un rimborso) nel conguaglio del 730 o del modello Redditi.