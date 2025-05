Dichiarazione dei redditi, da oggi puoi scalarti pure l’assicurazione: è una manna dal cielo per gli italiani | 1291€ nelle tue tasche

Lo sapevi che anche l’assicurazione può essere portata in detrazione? Ecco come fare

I cittadini italiani ogni anno sono tenuti obbligatoriamente ad informare lo Stato su tutti i redditi percepiti attraverso la dichiarazione dei redditi.

La presentazione di tale documento oltre ad essere indispensabile, permette di poter accedere d un serie di detrazioni in base alle spese sostenute.

In Italia la dichiarazione si esegue attraverso la compilazione del cosiddetto modello 730, facilmente scaricabile dal sito dell’Agenzia delle Entrate.

Tuttavia in questo articolo ci soffermeremo su un’importante novità per i contribuenti, che consentirà loro di recuperare una somma anche sull’assicurazione. Scopriamo maggiori dettagli nei prossimi paragrafi.

Detrazione fiscale per l’assicurazione nel modello 730

Una delle spese principali che incide sul bilancio familiare è senza dubbio quella d’assicurazione. Parliamo di un costo obbligatorio da cui nessun guidatore può sottrarsi. Certamente viste le attuali tariffe assicurative non sono di certo importi bassi ma è pur sempre un onore necessario che garantisce la copertura da eventuali danni futuri e imprevisti. Detto questo, fino al 2014 anche la spesa sostenuta per il contributo al Servizio Sanitario Nazionale nell’assicurazione obbligatoria per l’auto poteva essere portata in detrazione e tra i documenti da portare al Caf per la dichiarazione dei redditi la polizza non mancava mai.

Dal 2015, tuttavia, le cose sono cambiate andando a venire meno questa possibilità. La maggior parte dei contribuenti non prende nemmeno più in considerazione l’idea che parte della spesa della Rc Auto possa essere esentata dalla Tasse. Quello che però non tutti sanno, è che oggi è possibile di una detrazione sull’assicurazione auto nel modello 730/2025 o nel modello Redditi. E’ bene precisare che beneficio fiscale non si applica alla Rc auto di base, quella che tutti siamo obbligati a pagare, ma riguarda soltanto voci non obbligatorie.

Assicurazione, gli importi che possono essere portati in detrazione e come ottenere lo sgravio

In alcuni casi è possibile ed è riconosciuto uno sconto di imposta del 19% sui contratti di assicurazione rispetto alla spesa sostenuta. Questo però vale solo per alcune tipologie di contratti. Nello specifico possono essere portate in detrazione: assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni a patto in cui o stipula o rinnovo sia precedente al 2001; contratti di assicurazioni contro il rischio morte o invalidità stipulati o rinnovati dopo il 31 dicembre 2000; assicurazioni contro il rischio di menomazioni e invalidità con condizione di non autosufficienza nel compiere i normali atti della vita quotidiana.

Per quanto riguarda gli importi, anche per le coperture accessorie che possono avvalersi della detrazione al 19% ma ci sono limiti di spesa, ovvero: fino a 760 per le assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni a patto in cui o stipula o rinnovo sia precedente al 2001; fino a 1.291,14 euro assicurazioni contro il rischio di menomazioni e invalidità con condizione di non autosufficienza nel compiere i normali atti della vita quotidiana. Per aver diritto alla sgravio fiscale è necessario che chi contrae la polizza e l’assicurato siano la stessa persona e questo a prescindere da chi sia il soggetto beneficiario. Ma la detrazione può essere fruita anche se la polizza è stipulata per un familiare a carico.