Cerimonia per i 228 anni del Tricolore al Rotary Club: data e programma dell’evento con premiazioni

I Rotary Club hanno organizzato una cerimonia in occasione del 228° anniversario del tricolore. Ecco la data ed il programma.

Il tricolore, la bandiera italiana rossa, bianca e verde, è uno dei simboli più iconici della nostra Repubblica.

Rimarca il senso di appartenenza ad un solo popolo, simboleggia l’unione di tutti i cittadini, dal Nord al Sud del Paese.

Quest’anno ricorre il suo 228° anniversario e, in tale occasione, i Rotary Club hanno organizzato una cerimonia celebrativa.

Il programma dell’evento è fitto ed importante e sono previste anche delle premiazioni. Scopriamo date e orari.

I Rotary Club celebrano i 228 anni del tricolore

I Rotary Club di Lucca, Viareggio Versilia, Montecarlo Piana di Lucca e Forte dei Marmi hanno fortemente voluto un cerimonia che celebrasse un anniversario importantissimo. Parliamo del 228° anno del Tricolore, la bandiera della nostra Nazione che ammanta tutti i cittadini italiani, di tutte le Regioni.

Si tratta di un’iniziativa davvero molto importante che va a celebrare quello che è diventato il simbolo dell’Unità Nazionale e che si terrà sul territorio della città di Lucca, precisamente all’interno del Teatro San Girolamo, ricavato dalla vecchia Chiesa intitolata al Santo. Si terrà tra pochi giorni e sarà un evento ricco di appuntamenti.

Celebrazione del Tricolore al Teatro San Girolamo di Lucca

L’evento è stato voluto fortemente da tutti i Rotary Club della provincia di Lucca di cui abbiamo dato già menzione in precedenza. Questa manifestazione, che risulta essere molto, ma molto importante per la città di Lucca e per tutta la sua provincia, è in programma il prossimo 7 gennaio, martedì. Manca davvero poco, anzi, pochissimo, quindi, per poter rendere omaggio al nostro tricolore. Come già accennato, l’evento si svolgerà al coperto, all’interno della sala del Teatro San Girolamo e, ovviamente, l’ingresso sarà totalmente gratuito.

L’inizio è previsto per le ore 17.00. Il programma è molto denso: si partirà, come di consueto, con i saluti istituzionali e con l’esecuzione dell’Inno Nazionale italiano, interpretato dalla soprano Mirella De Vita. A seguire, il generale Zarcone interverrà con un discorso legato alla bandiera ed alla sua origine e tradizione militare. Al termine della cerimonia, ci sarà la premiazione di tutte le scuole che hanno preso parte al Concorso legato alla bandiera, alla sua storia ed ai suoi valori. La chicca della giornata celebrativa è rappresentata dalla esposizione, all’interno del teatro, del tricolore della prima rivolta in Toscana, datata marzo 1831, realizzata nel comune di Pieve Fosciana, nella Garfagnana.